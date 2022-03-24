Взрывы в порту Бердянска: на корабле РФ уничтожен резервуар с топливом

В порту Бердянска, где Вооруженные силы Украины уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ Орск, повреждены еще два российских корабля.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу Запорожской ОВА, сообщает Новое время.

Отмечается, что был уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перекинулся на склад боеприпасов врага.

Подробности нанесенного врагу ущерба уточняются.

Кроме того, по информации издания "Обозреватель"﻿, пожар также произошел на большом десантном корабле "Саратов".

Спасаются бегством большие десантные корабли "Куников" и "Новочеркасск", которые также получили повреждения и потери среди экипажей (11 раненых, 3 погибших).