Черниговская ОВА: за сутки в области зарегистрировано 11 пожаров из-за обстрелов

За последние сутки на Черниговщине зарегистрировано 24 пожара, почти половина из которых случились из-за обстрелов, передает﻿ председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Так, 11 пожаров произошло из-за обстрелов армией РФ населенных пунктов (3 — промышленные объекты, 5 — жилищный сектор, 1 — транспорт, 2 — хозяйственные здания).

В результате попадания снаряда в машинный зал аммиачного цеха одного из предприятий пищевой промышленности произошла разгерметизация аммиакопровода и технической емкости с утечкой аммиака.

Утечка прекращена подразделениями ГСЧС. Концентрация испарений аммиака в воздухе – в пределах допустимой нормы. Жертв и пострадавших нет, сообщил Чаус.

Всего с начала войны ликвидировано 358 пожаров, из которых 248 возникли из-за обстрелов. Спасены 44 человека, из них 10 детей.

За сутки спасатели 4 раза приобщались к оказанию помощи и выполнению других работ (с начала войны - 80 раз).

Кроме того, группа пиротехников ГСЧС 7 раз за сутки выезжала для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. С начала войны обнаружено и изъято 106 таких взрывоопасных предметов.

Из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий в Чернигове отсутствует электро-, тепло и водоснабжение, газоснабжение осуществляется частично. Восстановительные работы производятся по возможности.