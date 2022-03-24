Британия наложила санкции на Альфа-банк и РЖД

Британия наложила санкции на Альфа-банк и РЖД
Фото: Рixabay

Британия добавила в санкционный список 26 юридических лиц из РФ и Беларуси, в том числе Альфа-банк и Российскую железную дорогу, сообщает Экономическая правда.

Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства Британии.

Так, правительство Соединенного Королевства всего наложило санкции на шесть российских банков: Газпромбанк, СМП Банк, Уральский банк реконструкции и восстановления, Россельхозбанк и фонд фондов Российская венчурная компания.

А также Альфа-банк Михаила Фридмана (уже находится под санкциями Британии). Альфа банк является одним из 10 крупнейших банков России по капиталу. Правительство Великобритании отмечает, что компания связана с украинским Альфа-банком, однако последняя под санкции не попала.

Также под санкции попала крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, АЛРОСА, специализирующаяся на разведке, добыче, производстве и продаже алмазов. Штаб-квартира компании находится в Мирном, Россия, а ее рыночная капитализация оценивается в 4,69 млрд. фунтов.

Среди внесенных в санкционный перечень юрлиц также есть: оборонная компания Кронштадт (в частности, разрабатывает беспилотники), Государственный ракетный центр им. Макеева, Совкомфлот, Государственное агентство оборонной промышленности Беларуси и белорусское оборонное предприятие "ОКБ ТСП", производящее зенитный ракетный комплекс и другую оборонную продукцию.

Остальные компании в перечне: Всероссийский институт авиационных материалов, Эксар (экспортный кредитный институт российского правительства), Белспецвнештехника, Салаватский химзавод, Атлант С, Inspira Invest A, Минский завод колесных тягачей, "Оборонные инициативы", технокомпания Планар, энергетическая компания Русавто.

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