Кулеба призвал европейцев не платить за российский газ в рублях
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза не платить за российский газ в рублях, сообщает Новое время.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза не оплачивать покупку российских нефти и газа в рублях. Об этом он заявил в Twitter.
"Если какая-либо страна ЕС уступит унизительным требованиям Путина платить за нефть и газ в рублях, это будет все равно, что одной рукой помогать Украине, а другой — помогать русским убивать украинцев", — написал Кулеба.
Также глава украинского МИДа призвал «соответствующие страны сделать мудрый и ответственный выбор».
Днем ранее российский диктатор Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. В моменте это привело к небольшому укреплению курса рубля и росту цен на газ минимум на 10%.