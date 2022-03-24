Кулеба призвал европейцев не платить за российский газ в рублях

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза не платить за российский газ в рублях, сообщает Новое время.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза не оплачивать покупку российских нефти и газа в рублях. Об этом он заявил в Twitter.

"Если какая-либо страна ЕС уступит унизительным требованиям Путина платить за нефть и газ в рублях, это будет все равно, что одной рукой помогать Украине, а другой — помогать русским убивать украинцев" , — написал Кулеба.

Также глава украинского МИДа призвал «соответствующие страны сделать мудрый и ответственный выбор».

If any EU country bows to Putin’s humiliating demands to pay for oil and gas in rubles, it will be like helping Ukraine with one hand and helping Russians kill Ukrainians with the other. I urge relevant countries to make a wise and responsible choice. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 24, 2022

Днем ранее российский диктатор Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. В моменте это привело к небольшому укреплению курса рубля и росту цен на газ минимум на 10%.