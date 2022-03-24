Puls 24: австрийская OMV отказалась платить за российский газ рублями
На фоне полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины австрийская компания OMV отказалась оплачивать российский газ рублями, как того захотел президент страны-оккупанта Владимир Путин, сообщает УНИАН.
В OMV продолжат платить за российский газ в евро, а не в рублях. Об этом заявил руководитель австрийской компании OMV Альфред Штерн.
"У нас нет другой договорной базы, я не должен делать ничего подобного", — заявил Штерн.
Перевод расчетов в российские рубли
22 марта 2022 года президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.