Кулеба объяснил гарантии безопасности для Украины в случае невступления в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина будет требовать от других государств "гарантий безопасности", если пойдет на условия России по невступлении в НАТО.﻿ Об этом он рассказал в интервью испанской газете El País, сообщает УНИАН.

Кулеба, оценивая ход переговоров с Россией, отметил, что Москва требует от Украины неприемлемых уступок:

"Россия хочет обсудить требования, о которых говорил Путин в начале агрессии. Это бред! ... Иногда они даже не могут объяснить, что имеют в виду".

Украину интересуют всего три вещи, подчеркнул Кулеба. Это - гарантии безопасности, признание территориальной целостности в пределах Крыма и Донбасса и прекращение огня, а также вывод вражеских войск.

Серьезного прогресса по каким-то важным и принципиальным вопросам до сих пор нет.

По словам Кулебы, гарантии безопасности Украина должна получить не только от России, но и от других стран. И Россия, говорит министр, на это согласилась.

Все согласованные между сторонами вопросы должны быть юридически подкреплены и ратифицированы парламентом.

Кулеба по просьбе журналистов пояснил, что он понимает под "гарантиями безопасности".

"Гарантией безопасности Испании как члена НАТО является 5-я статья, в которой говорится о том, что если кто-то на нее нападет, все остальные члены (Альянса - ред.) будут ее защищать. Мы хотим чего-то подобного. То есть, если кто-то нападет на Украину, те страны, которые предоставят свои гарантии безопасности, в течение 24 часов должны будут отправить все необходимое вооружение, принять резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и ввести санкции" , - ответил Кулеба.

По этому поводу Украина ведет переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией.

"Они положительно отнеслись к этой идее. Это все еще обсуждается, но я доволен нашей первоочередной реакцией" , - заявил Кулеба.

С начала российского вторжения между Россией и Украиной ведутся переговоры о прекращении огня. Однако Москва настаивает на ультиматуме, который ранее озвучивал Путин – "демилитаризации", "денацификации", нейтральном статусе и др.

В то же время на Банковой заявляют, что существенного прогресса можно достичь только на уровне переговоров между президентами.