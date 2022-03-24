WSJ: крупные французские компании продолжают работу в России

Многие предприятия уходят из России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, однако крупные французские компании продолжают работать. Об этом, ссылаясь на Wall Street Journal, сообщает Новое время.

Местная «дочка» французского банка Société Générale продолжает обрабатывать транзакции для российских клиентов, а энергетический гигант TotalEnergies SE цепляется за огромные инвестиции в российские нефтегазовые месторождения.

Автопроизводитель Renault SA, 15% которого принадлежит французскому государству, 21 марта возобновил работу своего завода в Москве, однако объявил об остановке предприятия после волны критики. Компания также заявила, что «оценивает возможные варианты относительно своей доли в АвтоВАЗе». По словам источников WSJ, концерн пытался реорганизовать свою российскую цепочку поставок, чтобы заменить части, которые недоступны из-за санкций. Источник газеты, приближенный к Renault, рассказал, что компания планирует списать стоимость своего бизнеса в России, который на конец прошлого года оценивался в 2,2 миллиарда евро, или около $2,4 млрд.

В России работает много французских компаний. Они создали более 150 000 рабочих мест в стране.

В стране работают, в частности, ритейлеры Auchan и Leroy Merlin, принадлежащие французской семье Мюлье. Им сложнее уйти из страны из-за наличия сети крупных магазинов.

"Renault, Auchan, Leroy Merlin и другие должны прекратить спонсировать российскую военную машину. Человеческие жизни важнее прибыли" , — заявил президент Украины Владимир Зеленский 23 марта в видеообращении к Национальному собранию Франции.

TotalEnergies заявила во вторник, что планирует прекратить закупки российской нефти к концу года, однако компания продолжит покупать российский газ и сохранит свои крупные инвестиции в российские нефтегазовые проекты.

Некоторые французские компании из других секторов, которые вели меньше деятельности в России, ушли из страны. Рекламный гигант Publicis SA уступил право собственности на свои агентства в России. Крупнейший банк Франции BNP Paribas, у которого нет розничных банковских операций в России, сообщил своим корпоративным клиентам, что не будет обрабатывать их транзакции после конца марта.

Компании в сфере моды, владеющие брендами Louis Vuitton, Chanel и Hermès, временно закрыли свои магазины в России.

Три французские компании — Auchan, Leroy Merlin и Renault — входят в перечень иностранных компаний с самой высокой выручкой в России в 2020 году. По данным Forbes, в 2020 году их суммарная выручка составила 931 миллиард рублей, или почти $9 млрд по нынешнему обменному курсу.

Philip Morris International является иностранной компанией с самыми большими доходами в России по состоянию на 2020 год (около $3,5 млрд). Компания заявила, что сокращает свою производственную деятельность в России и приостанавливает запланированные инвестиции в страну.

Представитель Auchan сказал, что 95% его продукции в России производится внутри страны.