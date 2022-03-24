Резников: ВСУ усилилась резервом – должна выстоять под нашествием РФ

Из-за агрессии ВС РФ и деградации российского общества впереди у Украины очень тяжелый период, однако в итоге ее ждет победа. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал на своей официальной странице в Facebook﻿.

"Этот период войны, начавшейся нападением России на Крым более 8 лет назад, войдет в историю как "месяц несокрушимости". Украинская армия и украинский народ выдержали удар, который мог разрушить многих. Но не для нас", – написал министр.

Также он поблагодарил всех "защитников и защитниц" Украины и "всех граждан, которые на своем месте работают ради жизни страны" .

"За это время мы доказали себе и всему миру, что Украина для нас больше всего. Что мы не позволим никому забрать у нас государство, о котором мечтали, о котором боролись, умирали, шли в Сибирь или на Соловки поколения украинцев", – утверждает Резников.

Он заявил о том, что за этот месяц в Украине появилось "много символов несокрушимости" .

"Героический Мариуполь, непреодолимый Харьков, отважный Чернигов и многие другие города и села показали, что российские оккупанты не будут властвовать на нашей земле. В Сумах, Гостомеле, Волновахе, Ахтырке, Макарове, Конотопе, Николаеве, Броварах, Изюме и несколько раз в Чернобаевке непрошеных зайд научили, в чем разница между «на» и «в» Украине", – напомнил министр.

Также он упомянул Херсон, где "безоружные граждане сопротивляются оккупантам" . По его словам, город "доказывает всем, что русских солдат никто не звал" .

"Это военные преступники из государства-террориста, ворвавшиеся силой. За месяц они убили более 120 украинских детей. Тысячи и тысячи маленьких украинцев потеряли родителей, дом и пережили то, что мы никогда не простим врагу", – подчеркивает Резников.

По его словам, "зверства российских убийц и мародеров постепенно признают даже те, кто годами закрывал глаза на сущность кремлевского режима" .

"Они насилуют, грабят, уничтожают все, что не могут украсть. Мы отомстим за горе всех украинских городов и сел, временно занятых врагом. За Тростянец, Мелитополь, Счастье и Станицу Луганскую. В Кременной в Луганской области российские изверги подогнали танк и расстреляли дом престарелых. 56 человек погибли. Это не случайное попадание снаряда или «работа по координатам». Это сознательное убийство беззащитных, военное преступление", – считает министр.

Он назвал армию РФ "стаей террористов, преступников и трусов" .

"Наши воины уже поразили более 100 российских самолетов и более 125 вертолетов, более 520 танков и более 1500 бронемашин. Суммарные потери врага – убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести – уже составляют более 40 тыс. человек", – рассказал Резников.

Также, по его словам, среди военных РФ "увеличивается количество дезертиров" .

"Впереди у нас очень тяжелый период. Российская военная машина не остановится, пока не захлебнется кровью своих солдат. Российское общество уже испытывает отдельные последствия, но запугано и пассивно. Оно выглядит обреченным, ведь не готово избавлять своих детей от бессмысленной смерти и хотя бы уносить тела погибших. Сложно подобрать слова, чтобы оценить глубину этой нравственной деградации", – написал министр.

Поэтому, считает он, единственный путь Украины – это "выстоять под нашествием Мордора".

"Через боль, страх, потери. Сквозь все испытания. Потому что своих детей, родителей и близких мы любим. Мы просто не можем позволить, чтобы изверги определяли наше будущее и хозяйничали в нашем доме. Мы их выгоним. Мы все отстроим. Мы очистим нашу землю от последствий войны. Это потребует от нее напряжения всех сил и времени", – пообещал Резников.

Также он добавил, что украинская армия "выстояла и усилилась за счет резерва" . По его словам, ВСУ "сдерживает врага и переходит к активной обороне" .