В КГГА сообщили, как будет работать столичный транспорт

Метрополитен Киева работает с 08:00 до 19:00 в режиме перевозки пассажиров, наземный транспорт также будет работать в эти часы там, где можно обеспечить перевозку пассажиров. Об этом сообщает КГГА﻿ и метрополитен﻿ столицы.

График работы может оперативно изменяться по необходимости.

График работы метро

Метрополитен сегодня, 24 марта, работает в режиме перевозок.

Движение по:

Красной линии организовано от ст. "Шулявская" к ст. "Университет"

Синей линии от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".

Зеленой линии от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи. Без остановки на станциях: "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Кловская".

Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Примерный интервал движения 1 час.

Метрополитен для перевозок пассажиров будет работать с 08.00 до 19.00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.

Австобусные маршруты

Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:

№ 21 – через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна».

№ 21-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского.

№ 22 – от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской.

№ 24 – от ул. Лаврской ст. м. «Арсенальная».

№ 32 – от ст. м. «Нивки» до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского.

№ 47 – от ст. м. «Нивки» – до ул. Стеценко.

№51 – от ст. м. «Красный Хутор» к мосту Патона.

№ 55 – от Дарницкой площади до моста Патона.

№57 – от ст. г. «Академгородок» в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины.

№ 62 – от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная».

№ 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова.

№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой.

№ 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко.

№91 – ул. Анны Ахматовой – пл. Дарницкая – б-р Перова – Северный мост – ст. г. «Шулявская» – Севастопольская площадь – Демеевская площадь – ст. м. «Голосеевская».

№ 97 – от ст. м. «Святошин» в Рынок через ул. Булаховского – ул. Лесорубная (без заезда в з/п).

№ 99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского.

№ 101 – через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна».

№101-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского.

№ 103 – от ул. Светлицкого в ст. м. «Академгородок» через пл. Марченко.

№ 104 – от ст. м. «Харьковская» в жилой массив Бортничи.

№ 114 – от ул. Милославской до Дарницкой площади.

№114-К – от ул. Милославской к ж. м. «Радужный».

№ 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона.

№ 118 – от Политехнического института до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43-К, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не осуществляется.

Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты

Движение троллейбусных маршрутов приостановлено.

Трамвайные маршруты

Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам № 2, 8К, 22К, 29К, 33А.

Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь».

Движение других маршрутов временно остановлено.