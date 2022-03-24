В КГГА сообщили, как будет работать столичный транспорт
Метрополитен Киева работает с 08:00 до 19:00 в режиме перевозки пассажиров, наземный транспорт также будет работать в эти часы там, где можно обеспечить перевозку пассажиров. Об этом сообщает КГГА и метрополитен столицы.
График работы может оперативно изменяться по необходимости.
График работы метро
Метрополитен сегодня, 24 марта, работает в режиме перевозок.
Движение по:
- Красной линии организовано от ст. "Шулявская" к ст. "Университет"
- Синей линии от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".
- Зеленой линии от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи. Без остановки на станциях: "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Кловская".
Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".
Примерный интервал движения 1 час.
Метрополитен для перевозок пассажиров будет работать с 08.00 до 19.00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.
Австобусные маршруты
Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:
№ 21 – через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна».
№ 21-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского.
№ 22 – от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской.
№ 24 – от ул. Лаврской ст. м. «Арсенальная».
№ 32 – от ст. м. «Нивки» до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского.
№ 47 – от ст. м. «Нивки» – до ул. Стеценко.
№51 – от ст. м. «Красный Хутор» к мосту Патона.
№ 55 – от Дарницкой площади до моста Патона.
№57 – от ст. г. «Академгородок» в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины.
№ 62 – от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная».
№ 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова.
№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой.
№ 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко.
№91 – ул. Анны Ахматовой – пл. Дарницкая – б-р Перова – Северный мост – ст. г. «Шулявская» – Севастопольская площадь – Демеевская площадь – ст. м. «Голосеевская».
№ 97 – от ст. м. «Святошин» в Рынок через ул. Булаховского – ул. Лесорубная (без заезда в з/п).
№ 99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского.
№ 101 – через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна».
№101-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского.
№ 103 – от ул. Светлицкого в ст. м. «Академгородок» через пл. Марченко.
№ 104 – от ст. м. «Харьковская» в жилой массив Бортничи.
№ 114 – от ул. Милославской до Дарницкой площади.
№114-К – от ул. Милославской к ж. м. «Радужный».
№ 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона.
№ 118 – от Политехнического института до моста Патона.
Движение автобусных маршрутов №1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43-К, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не осуществляется.
Остальные маршруты работают по постоянным схемам.
Троллейбусные маршруты
Движение троллейбусных маршрутов приостановлено.
Трамвайные маршруты
Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам № 2, 8К, 22К, 29К, 33А.
Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь».
Движение других маршрутов временно остановлено.