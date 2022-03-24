Мэр Ахтырки: ракетами РФ обстрелян самый густонаселенный микрорайон

Ночью 24 марта российские войска обстреляли ракетами жилые кварталы города Ахтырка в Сумской области. В результате погибли местные жители.

Об этом написал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"Ночь прошла относительно спокойно на территории области, кроме Ахтырского района. Тростянецкая община – горячая точка уже какие сутки. Продолжаются ожесточенные бои за Тростянец. Также ночью вражеская российская армия ракетными ударами обстреляла Ахтырку", – написал глава ОВА.

Он уточнил, что было попадание в жилищный сектор и многоэтажки. Также, по его словам, есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Городской глава Ахтырки Павел Кузьменко добавил, что российские военные обстреляли ракетами класса "воздух-земля" наиболее густонаселенный микрорайон Ахтырки.