Федоров: Apple Pay запретила добавлять новые российские карты "Мир"

Компания Apple на поддержку санкций против России запретила в Apple Pay добавлять новые российские карты "Мир" и рассчитываться уже добавленными картами, сообщает УНИАН.

Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Telegram.

"В Apple Pay уже нельзя добавить новые карты "Мир" и рассчитаться с добавленных ранее карт. Спасибо компании Apple, что придерживаетесь принципов" , - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Apple приостановила продажу техники в России и ограничил доступ к Apple Pay.