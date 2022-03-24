Федоров: Apple Pay запретила добавлять новые российские карты "Мир"
Компания Apple на поддержку санкций против России запретила в Apple Pay добавлять новые российские карты "Мир" и рассчитываться уже добавленными картами, сообщает УНИАН.
Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Telegram.
"В Apple Pay уже нельзя добавить новые карты "Мир" и рассчитаться с добавленных ранее карт. Спасибо компании Apple, что придерживаетесь принципов", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Apple приостановила продажу техники в России и ограничил доступ к Apple Pay.