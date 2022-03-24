Зеленский к НАТО: никогда не говорите, что наша армия не соответствует стандартам Альянса

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил стандарты украинской армии и попросил НАТО не говорить обратное.

Об этом он сказал во время обращения к членам НАТО.

Зеленский сказал, что возникает ощущение, что Украина находится в серой зоне между Западом и Россией, хотя уже месяц защищает общие ценности. По его мнению, вместе с разрушением Украины рушится и вся архитектура глобальной безопасности.

Он отметил, что за десятки лет Россия накопила немалые ресурсы.

"Они (Россия – ред) вкладывали сумасшедшие деньги в смерть, пока мир инвестировал в жизнь" , - сказал глава государства.

Зеленский снова напомнил, что еще 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, он обратился в НАТО с просьбой любым способом закрыть украинское небо.

"Мы не услышали ясный ответ. У Украины нет мощного противоракетного оружия. Имеет значительно меньшую авиацию, чем Россия, поэтому их преимущество в небе - это применение оружия массового уничтожения. Вы видите последствия" , - сказал он.

Кроме того, Украина обращалась не только с просьбой предоставить самолеты, но и танки, чтобы деблокировать города. Так, Украина просила предоставить хотя бы 1% от более 20 тыс. танков, которые есть в НАТО, однако ясного ответа пока нет.

"Украина никогда не хотела этой войны и не хочет воевать годами. Мы просто хотим спасти наших людей. Мы хотим выжить. Выжить просто. Как и любой народ, мы имеем право на жизнь. Право на этот 1%" , - сказал он.

Президент уточнил, что не обвиняет НАТО, потому что это не Альянс запускает бомбы по Украине.

Зеленский добавил, что сегодня снова украинские города пострадали от ударов фосфорными бомбами, есть жертвы и среди детей. Он подчеркнул, что НАТО еще может предотвратить смерти украинцев от российских ударов, предоставив оружие.

Он добавил, что украинцы никогда не думали, что Альянс может бояться действий России, которая не собирается останавливаться на Украине.

"Перестанет ли тогда Альянс думать об этом, переживать, как отреагирует Россия. Кто может быть уверен в этом? И есть ли у вас уверенность, что 5-я статья способна сработать? Для нас уже не сработал Будапештский меморандум. Он и сегодня не работает на мир в Украине" , - сказал глава государства.

Он поблагодарил государства, которые помогают Украине и напомнил, что сейчас в опасности весь мир. Для безопасности Украине необходимо оружие, поставка которого зависит от политических решений НАТО.

Глава государства сказал, что украинская армия уже показала, что она сильная, а потому не нужно говорить обратное.

"Больше никогда, прошу вас, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать всеобщей безопасности в Европе и мире" , - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что все потребности и просьбы Украины уже поданы в НАТО, осталось получить ответ.