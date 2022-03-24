США открыли беспошлинный доступ для экспортеров стали из Великобритании

Великобритания и США после введения санкций против России договорились о беспошлинном доступе для британских экспортеров стали и алюминия на американский рынок, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

"США объявили о широкой отмене пошлин, снова открыв беспошлинный доступ для экспортеров стали и алюминия из Великобритании в США" , — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ответ Британия сняла тарифы на поставки с американских товаров, включая виски, джинсовые изделия и мотоциклы.

Санкции, введенные Западом против россии, предусматривают, в частности, расширение торговых ограничений на чугун, сталь и другое. Кроме того западные страны массово отказываются от импорта алкогольных изделий российского производства.