ЦТС: российская Azur Air из-за санкций останавливает свою работу

Российская авиакомпания Azur Air вынужденно останавливает свою работу из-за введенных санкций за кровавую войну, которую развязала РФ в Украине, сообщает УНИАН.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).

"В режим простоя отправляют часть состава - экипажа Boeing 777 и Boeing 737. Это 12 самолетов или более трети от всего парка перевозчика, который насчитывает 34 воздушных судна" , - говорится в сообщении.

В компании агрессора надеются, что к лету "ситуация стабилизируется".

Azur Air - крупнейшая российская чартерная авиакомпания, осуществляющая рейсы из 40 городов РФ по 29 международным туристическим направлениям, является стратегическим партнером туроператора Anex Tour.