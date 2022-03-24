Глава BlackRock: нападение России на Украину положило конец глобализации

Нападение России на Украину положило конец глобализации, которая продолжалась последние три десятилетия, сообщает Новое время.

Об этом заявил в ежегодном обращении Ларри Финк, глава BlackRock — одной из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшей в мире по размеру активов под управлением ($10 трлн).

Он подчеркнул, что Blackrock «на стороне украинского народа, проявившего настоящий героизм перед лицом беспощадной агрессии».

"Российское вторжение в Украину положило конец глобализации, которую мы пережили за последние три десятилетия… Вторжение побудило страны и правительства объединиться, чтобы разорвать финансовые и деловые связи с Россией. Единые в своей непоколебимой приверженности поддержке украинского народа, они начали „экономическую войну“ против России. Правительства всего мира почти единогласно ввели санкции, в том числе предприняли беспрецедентный шаг, запретив российскому центральному банку использовать свои резервы в твердой валюте" , — отметил он.

Частный сектор также быстро разорвал давние деловые и инвестиционные отношения с РФ, добавил Финк.

"Россия была фактически отрезана от мировых рынков капитала, что свидетельствует о стремлении крупных компаний работать в соответствии с основными ценностями. Эта „экономическая война“ показывает, чего мы можем достичь, когда компании, поддерживаемые стйкхолдерами, объединяются перед лицом насилия и агрессии" , — заявил он.

В результате нападения России на Украину в центре внимания оказалась зависимость от российских энергоресурсов, однако «компании и правительства также будут более широко смотреть на свою зависимость от других стран». Из некоторых стран они будут уходить. Другие, такие как Мексика, Бразилия, США или производственные центры в Юго-Восточной Азии, могут выиграть. Крупномасштабная переориентация цепочек поставок по своей сути будет инфляционной, считает Финк.

"Центральные банки взвешивают сложные решения о том, как быстро повышать ставки. Перед ними стоит дилемма, с которой они не сталкивались десятилетиями, и которая усугубляется геополитическим конфликтом и вызванными им энергетическими потрясениями. Центральные банки должны сделать выбор: жить с более высокой инфляцией или замедлить экономическую активность и занятость, чтобы быстро снизить инфляцию" , — написал глава Blackrock.

Он добавил, что война России против Украины положительно скажется на цифровых валютах, так как «заставит страны переоценить свою валютную зависимость».

"Продуманно спроектированная глобальная цифровая платежная система может улучшить расчеты по международным транзакциям, снизив при этом риск отмывания денег и коррупции. Цифровые валюты также могут помочь снизить затраты на трансграничные платежи, например, когда иностранные рабочие отправляют заработок своим семьям. Поскольку мы видим растущий интерес со стороны наших клиентов, BlackRock изучает цифровые валюты, стейблкоины и лежащие в их основе технологии, чтобы понять, как они могут помочь нам обслуживать наших клиентов" , — отметил он.

Также вторжение России в Украину сильно повлияет на энергетический сектор. Энергетическая безопасность стала глобальным приоритетом наряду с энергетическим переходом.