Сервис такси Uber возобновил работу в пяти городах Украины

Сервис такси Uber частично возобновил работу в Украине и запустил эвакуационные поездки к польской границе, сообщает Новое время.

Сервис такси Uber возобновил свою работу в пяти городах Украины, чтобы обеспечивать необходимые поездки и транспортировку гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении компании.

Сейчас поездки доступны в Виннице, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе и Черновцах.

"Uber будет продолжать работать над возобновлением работы в других городах Украины, предоставляя приоритет безопасности и тесному сотрудничеству с местными властями и неправительственными организациями" , — говорится в компании.

Все платежи за поездки в Украине поступают водителям в полном объеме — компания не берет комиссию за поездки.

Также сервис запустил опцию Uber Aid для поездок между Львовом и польской границей. Опция доступна для пунктов пропуска:

Напомним, что в день начала войны 24 февраля сервис такси Uber перестал работать в Украине. Конкуренты из Uklon и Bolt продолжили выполнять поездки.