Кулеба – миру: выходите на улицы городов в поддержку Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к людям всего мира. Он призвал выходить на улицы своих городов для поддержки Украины.

Об этом говорится на его странице в Twitter.

"Я повторю призыв президента Зеленского ко всем свободным людям мира: с сегодняшнего дня, 24 марта, выходите на улицы своих городов в поддержку Украины. Давайте раскрасим мир желтым и синим, мировыми цветами свободы и достоинства" , - написал Кулеба.

I reiterate President @ZelenskyyUa 's call to all free free people of the world: starting today, March 24th, make yourselves visible in the streets of your cities in support of Ukraine. Let's paint the world yellow and blue, the worldwide colors of freedom and dignity ????????????????????????! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 24 марта 2022

Напомним, Зеленский в своем обращении призвал людей со всего мира выходить на центральные площади своих городов на акции поддержки Украины.