Кулеба – миру: выходите на улицы городов в поддержку Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к людям всего мира. Он призвал выходить на улицы своих городов для поддержки Украины.
Об этом говорится на его странице в Twitter.
"Я повторю призыв президента Зеленского ко всем свободным людям мира: с сегодняшнего дня, 24 марта, выходите на улицы своих городов в поддержку Украины. Давайте раскрасим мир желтым и синим, мировыми цветами свободы и достоинства", - написал Кулеба.
Напомним, Зеленский в своем обращении призвал людей со всего мира выходить на центральные площади своих городов на акции поддержки Украины.