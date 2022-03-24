Где заправить авто во время войны: актуальные карты АЗС по Украине

Рассказываем о том, какие сети заправок работают в Украине, несмотря на военное положение, сообщает Сегодня.

Ситуация на рынке горючего в Украине меняется каждый день. Пока дефицита удалось избежать, но водителям следует следить за актуальными предложениями сетей АЗС.

Редакция подготовила подборку ресурсов, где можно найти оперативную информацию о работе заправочных станций по Украине и наличии там горючего.

Opir

Одноименная общественная организация создала онлайн-карту, из которой можно узнать наличие различных ресурсов по Украине. Если выбрать раздел "Горючее", станет доступна информация о заправках WOG и OKKO в разных областях, графике работы и видах горючего, которое там продают.

Рабочие АЗС по информации с сайта Opir / Фото: скриншот

Shell

Крупнейшая нефтегазовая компания мира сбывает горючее и на украинских АЗС. Официальный сайт Shell содержит интерактивную карту с перечнем заправок, где можно купить бензин. В основном это Киев, Львов и западные области, но есть несколько заправок в Харькове, Запорожье, Днепре, Одессе и Николаеве.

Рабочие АЗС Shell / Фото: скриншот

Socar

Согласно информации на сайте Socar, их заправки преобладают в Киеве и в центре Украины. Можно заправиться во Львове, Одессе, Николаевской, Ровенской и Хмельницкой областях.

Рабочие АЗС Socar / Фото: скриншот

UPG

Эта сеть заправок также продолжает работать в Украине. В основном, они сосредоточены в западных областях Украины. АЗС в Киеве работают частично, станции в Харькове, Запорожье, Днепре временно не работают. А вот в Одессе UPG продолжает работу.

Рабочие АЗС UPG / Фото: скриншот

"Киев Цифровой"

Для жителей столицы есть удобное мобильное приложение и одноименное онлайн-ресурс, где можно ознакомиться с бизнесом, продолжающим работать в Киеве в условиях войны. В частности, здесь представлен актуальный список заправок – KLO, OKKO, WOG, SOCAR, на которых можно купить бензин, дизель или автогаз.

Ситуация на рынке горючего

Из-за начала российского вторжения в Украину в первые дни войны на АЗС была определенная нехватка горючего. Это связывали прежде всего с логистическими проблемами, но эксперты убеждены, что дефицита удастся избежать

Во-первых, в Украине упразднили акциз на бензин, дизель и автогаз. Снизили до 7% налог на добавленную стоимость, чтобы предотвратить существенный рост цен.

Во-вторых, поставщики перепрофилировались на европейский рынок. В условиях войны может быть сложно пересекать границу и доставлять товар к месту назначения, но, несмотря на возможные перебои, дефицита ожидать не стоит.

На днях на АЗС значительно подешевело горючее. На WOG и ОККО за бензины А-95 и А-92 просили почти на 10 гривен меньше, то есть 33,42 гривны, а за дизель – почти на 8 гривен меньше, или 37,05 гривны за литр.

В то же время специалисты ожидают небольшого роста цен в апреле. За счет логистики возможно подорожание на 2 гривны.