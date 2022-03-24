Подоляк: РФ пытаются перевести войну в частично "затяжную фазу"

Россияне пытаются перевести войну в частично "затяжную фазу", считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он написал в Telegram.

"Причина – слишком высокие потери в личном составе и технике. А также – отсутствие какого-либо значимого продвижения по всем направлениям. Все это не удается скрывать от своей аудитории" , - считает он.

По его мнению, именно поэтому руководство РФ пытается использовать другую тактику, чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня и не получать несколько сотен погибших ежедневно.

Он считает, что россияне хотят сократить все виды потерь и попытаться максимально "зачистить" свои тылы от нелояльных элементов, которых, по подсчетам Подоляка, - 90-95% мирного населения.

Подоляк отметил, что происходит частичный окоп россиян на занятых рубежах, а такая концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов для создания там умышленных многотысячных гуманитарных катастроф.