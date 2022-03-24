ОВА: в Запорожской области трое подростков пострадали от боеприпаса

В селе Обильное Запорожской области трое подростков нашли опасный предмет и играли с ним пока он не сдетонировал, сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

Дети 2007, 2008, 2009 годов были госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Ребенок 2008 находится в реанимации.

Руководство Запорожской ОВА напоминает, что враг использует заминированные предметы, а также может сбрасывать противопехотные мины-"бабочки". Еще одной опасностью являются неразорвавшиеся снаряды.

Эти предметы особенно опасны для детей, ведь могут выглядеть как игрушки, мобильные телефоны, шариковые ручки — начиненными взрывчаткой могут оказаться любые предметы.

Противопехотные мины-"бабочки" имеют необычную форму, а их корпус, изготовленный из пластика, может быть разного цвета.

"Уважаемые родители и опекуны! Объясните ребенку, что опасным может быть любая находка. Как бы ни было интересно, это нельзя подбирать, ведь вред для здоровья и даже жизни очень серьезный" , - говорится в сообщении.