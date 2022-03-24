Генштаб: РФ перебрасывает технику в Беларусь для окружения Киева

Россия на некоторых направлениях отказывается от наступательных действий, но концентрирует силы для наступления на Киев, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Для восполнения потерь российские захватчики совершают призыв офицеров запаса, лиц рядового и сержантского состава из числа военнообязанных. Сохраняется практика привлечения наемников, набор которых осуществляют русские частные военные компании.

С целью восстановления боеспособности руководство ВС России приняло ряд решений о снятии с хранения устаревшей бронетехники и направлении ее в воинские части, которые восстанавливают боеспособность.

На временно занятых врагом территориях фиксируются частые случаи изъятия грузовых автомобилей и специальной сельскохозяйственной техники у частных предпринимателей и фермеров, отметил Генштаб.

По полученной информации, военно-политическим руководством РФ принято решение о корректировке планов по ведению дальнейших боевых действий на территории Украины в связи с тем, что цели, поставленные перед началом войны с Украиной, не были выполнены в установленные сроки.

За последние две недели более 20 предприятий военно-промышленного комплекса РФ были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей. В частности, приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии "Вымпел".

Вместе с тем, российское военное руководство осуществляет перебрасывание на территорию Беларуси и временно оккупированной АР Крым вооружения и военной техники из военных округов. Цель – осуществление попытки подготовки и реализации наступательных действий для окружения города Киева. Российское военное руководство начинает осознавать, что имеющихся сил и средств недостаточно для содержания временно занятых территорий и ведения оборонных действий.

На Волынском, Полесском, Северском направлениях противник вынужден отказаться от ведения наступательных действий, осуществляет перегруппировку войск и удержание ранее занятых рубежей. Проводит мероприятия по введению в заблуждение подразделений ВСУ и продолжает разведку.

Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают привлекаться к прикрытию отдельных участков белорусско-украинской границы. Подразделения противника пытаются блокировать Чернигов и захватить город Славутич, цели не достигли.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировку города Сумы. В направлении Харькова активных действий не проводил. Основные усилия врага сосредоточены на разрушении гражданской инфраструктуры города, отметили украинские военные.

На Изюмском направлении враг успеха не имел. Понес потери и отступил в район южной части города.

На Донецком направлении противник не отказывается от ведения наступательных действий с конечной целью осуществления выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Южнобужском направлении противник занимает оборону, принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и ГСМ с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

Подразделениями ВСУ нанесен удар по большим десантным кораблям, находившимся в порту Бердянска. В результате возник пожар на большом десантном корабле проекта 1171 с последующей детонацией боекомплекта (потери противника уточняются).