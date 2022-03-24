Ким: ВСУ вытеснили войска РФ к границе с Николаевской областью

Российская армия оттеснена ВСУ на границу Николаевской и Херсонской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"В первую неделю враг дошел до Вознесенска. Сейчас бои ведутся уже на границе с Херсонской областью. Тяжело, но успешно. Сегодня наши военные сбили один самолет и одну крылатую ракету", – рассказал Ким.

Кроме того, он сообщил, что по просьбам жителей в Николаевской области сделают послабление касательно "сухого закона".

"Много просьб не отменять "сухой" закон. Отмечу, что при этом никто не отменяет комендантское время и не отменяет жесткое пресечение за пьянство. Это нужно для того, чтобы понемногу начал работать бизнес. Если в выходные будет плохой результат, вернем обратно запрет на продажу алкоголя", – отметил глава ОГА.

Также Ким объяснил ситуацию с доставкой продуктов.

"Обращайтесь к любым представителям власти на местах. Сейчас мы настраиваем логистику, привезем все и везде", – сказал он.

Глава ОГА добавил, что сейчас в области ведутся работы по восстановлению электричества и газоснабжения.