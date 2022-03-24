FT: "дочка" российского подсанкционного банка начала ликвидацию

Основанная в 1995 году кипрская «дочка» российского ВТБ Банка начала ликвидацию. ЕЦБ установит в банке временную администрацию, сообщает Новое время.

Европейский центральный банк установит временную администрацию в кипрской «дочке» подсанкционного российского ВТБ банка — RCB (Русский Коммерческий Банк), пишет Financial Times.

Это означает, что RCB погасит депозиты своих клиентов на сумму 2,8 млрд евро или переведет их в другой банк.

"Хотя RCB был и остается в изобилии ликвидности и капитала, продолжающаяся и чрезвычайно нестабильная геополитическая ситуация требует от него трансформации и принятия новой стратегии — поэтапного отказа от банковских операций" , — говорится в заявлении банка.

Как отмечает издание, «дочка» ВТБ банка ликвидирует себя, чтобы избежать участи австрийской «дочки» Сбербанка, которая пострадала от изъятия депозитов после начала войны в Украине.

Напомним, что в начале марта Сбербанк заявил, что уходит с европейского рынка, поскольку дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.