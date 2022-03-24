БЭБ: в Винницкой области изъяли 21 вагон российских минеральных удобрений

В Винницкой области изъяли 21 вагон российских минеральных удобрений стоимостью около 24 млн грн, рассказали в Бюро экономической безопасности, сообщает Новое время.

В Винницкой области установлено 386 субъектов хозяйственной деятельности, бенефициарами которых являются физические или юридические лица РФ и Беларуси.

"В настоящее время установлено, что на нескольких железнодорожных станциях области находится 21 вагон с минеральными удобрениями, принадлежащими предприятиям России. Общий вес временно задержанных товарно-материальных ценностей - более 1400 т. Ориентировочная стоимость минудобрений составляет около 24 млн грн. Кроме того, обнаружено шесть вагонов с моторной смазкой, принадлежащей предприятиям из РФ. Общий вес смазки составляет около 300 тонн, осуществляется оценка ТМЦ. Соответствующие материалы сотрудники БЭБ уже передали в Винницкую военно-гражданскую администрацию для проведения дальнейшей процедуры национализации" , — говорится в сообщении.

Также недавно в Закарпатской и Ивано-Франковской областях БЭБ инициировало национализацию российского имущества на $1,16 млн.

По состоянию на 24 февраля в Украине было 16 896 компаний, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент Российской Федерации или Республики Беларусь.

3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России и ее резидентов.

Документ предусматривает национализацию в Украине имущества и денежных средств юридических лиц России. Решение о национализации будет принимать Совет национальной безопасности и обороны по просьбе правительства страны. Он должен составить список объектов, подлежащих изъятию.