Зеленский: не хочу называть украинцев беженцами

Президент Владимир Зеленский принципиально не хочет называть украинских переселенцев беженцами, потому что они вернутся в Украину, когда Россия уберется восвояси.﻿ Об этом он сказал в своей речи к Риксдагу Швеции, сообщает УНИАН.

"Взгляните, пожалуйста, на то, что российские военные уже наделали в нашем государстве. 8 лет войны на востоке, оккупация Крыма. Это репрессии, пытки людей, подавление любых проявлений свободы и разнообразия. Месяц полномасштабной войны. Тотальная жестокость, бомбардировка мирных городов – такая же страшная, как была в Сирии. Похищение детей, принудительная перевозка детей и взрослых в Россию" , – подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил о случаях изнасилования в оккупированных районах и масштабном мародерстве русских фашистов.