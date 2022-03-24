Рада назначила нардепа Сольского новым министром агрополитики

Верховная Рада на сегодняшнем заседании назначила главу парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского министром аграрной политики и продовольствия вместо подавшего в отставку Романа Лещенко, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Стало известно, что Лещенко подал в отставку. Он занимал должность министра агрополитики с декабря 2020 года. Ведомство было ликвидировано Кабмином Алексея Гончарука в 2019 году и восстановлено правительством Дениса Шмыгаля.

Сольский родился 22 мая 1979 года в селе Росохи Львовской области. Учился в Львовском национальном университете им. Ивана Франко на юридическом факультете. В 2003—2014 годах был партнером и генеральным директор ООО Юридическая фирма Сольский, Процик и Партнеры. С 2007 года — соучредитель Украинского Аграрного Холдинга.

Сольский возглавлял Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады IХ созыва с августа 2019 года.