Радуцкий призвал производителей лекарств прекратить работу в РФ

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий призвал мировых производителей лекарств и медоборудования прекратить работу в России, сообщает пресс-служба ВР.

По его словам, многие ведущие фармацевтические компании, не желая финансировать войну, ушли с российского рынка. Но часть медицинских предприятий осталась работать на территории РФ.

Он отметил, что выход с российского рынка – это значительные убытки. Однако речь не о региональном конфликте между Украиной и Россией, а о войне Путина со всем западным миром.