Столтенбергу продлили на год мандат генсека НАТО

Союзники по НАТО продлили мандат генсека Йенса Столтенберга еще на год на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.﻿ Как заявили в пресс-службе Альянса, он будет занимать этот пост до 30 сентября 2023 года, сообщает Новое время.

Союзники поблагодарили Столтенберга за его лидерство и преданность делу, особенно в этот критический для международной безопасности момент. Сам генсек заявил, что такое решение стран-членов НАТО для него большая честь.

"Мы сталкиваемся с крупнейшим за последнее поколение кризисом безопасности, мы едины, чтобы сохранить наш союз сильным, а наших людей — в безопасности" , — резюмировал он.

Столтенберг занимает пост генсека НАТО с 2014 года. Срок его полномочий должен был истечь в сентябре 2022 года.