В Киеве 650 укрытий подключили к Wi-Fi

В Киеве 650 бомбоубежищ подключили к Wi-Fi.﻿ Об этом заявил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич, сообщает УНИАН.

"650 укрытий в Киеве уже подключены к Wi-Fi. Это почти 70% полученных заявок" , - написал Оленич в своем Telegram-канале.

Отмечается, что проект реализуется совместно с компаниями "Коло.ТВ", "Информационные технологии", Vega, "Ланет", Utels, Bilink, Undernet, "Паутина", "Воля", "Датагруп", "Киевстар", Nashnet.

Оленич напомнил, что оформление заявки для подключения доступно в приложении "Киев цифровой" и на официальной платформе.

Как сообщалось, в приложении "Киев цифровой" появился новый раздел, где можно получить гуманитарку и подключить Wi-Fi к укрытию.

При этом Министерство цифровой трансформации Украины советует не перегружать мобильные сети, чтобы украинцы могли постоянно оставаться на связи во время войны.