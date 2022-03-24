ВСУ: в лесах Черниговщины уничтожена техника РФ, оккупанты спасаются бегством

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на всех направлениях. Об очередном поражении врага передали с Черниговщины. ВСУ смогли уничтожить четыре единицы техники и заставить противников панически убегать. Об этом заявило оперативное командование "Север", сообщает УНИАН.

"Силы сопротивления Северщины продолжают отчитываться о результатах своей работы! Итак, сегодня где-то ﻿в л﻿есах Черниговщины "потерялись" не менее 2 "Тигров", танк и "КамАЗ" орков. Часть колонны в панике начала разбегаться, но далеко не добегут. Верьте в своих защитников!" , - информирует "Север" на своей официальной странице на Facebook.

На фото, которые опубликовало оперативное командование "Север" можно увидеть последствия удара ВСУ. Снимки демонстрируют разрушенную технику оккупантов, оставленную прямо посреди дороги.