НАТО обнародовало заявление о защите Украины от атак химоружием

Главы государств и правительств 30 стран НАТО обнародовали заявление по итогам саммита в Брюсселе в четверг, в котором высказали свою позицию по войне России против Украины.﻿ Об этом говорится в заявлении лидеров Североатлантического союза, сообщает Украинская правда.

Лидеры призвали президента Путина немедленно прекратить войну и вывести военные силы из Украины, а Беларусь прекратить ее соучастие. Они подчеркнули, что Россия должна продемонстрировать, что серьезно относится к переговорам, немедленно введя режим прекращения огня.

Члены НАТО заявляют, что Украина имеет фундаментальное право на самооборону, поэтому они усилили свою поддержку и будут продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

"Союзники НАТО также будут продолжать помогать в таких областях, как кибербезопасность и защита от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера" , - говорится в заявлении.

Лидеры особо отметили, что любое использование Россией химического или биологического оружия будет неприемлемым и приведет к тяжелым последствиям.

Кроме того, они пообещали усилить готовность альянса к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам. Последующие решения будут приняты на саммите в Мадриде.

Лидеры подчеркнули, что для прекращения войны против России были введены масштабные санкции и заявили, что страны Альянса по-прежнему полны решимости поддерживать скоординированное международное давление на Россию.

Они отдельно призвали Китай поддерживать международный порядок и воздерживаться от поддержки военных усилий России любым способом, а также воздерживаться от любых действий, которые помогают России обойти санкции.

В ответ на действия России Альянс решил создать четыре дополнительных многонациональных боевых группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.