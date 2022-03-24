США обещают Украине еще $1 млрд на гумпомощь

Соединенные Штаты объявили о готовности предоставить более 1 миллиарда долларов нового финансирования на гуманитарную помощь для пострадавших от войны России в Украине.﻿ Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома, сообщает Европейская правда.

"Сегодня Соединенные Штаты объявляют, что мы готовы выделить более 1 миллиарда долларов нового финансирования на цели гуманитарной помощи тем, кто пострадал от войны России в Украине и ее серьезных последствий во всем мире, включая заметный рост продовольственной опасности, в последующие месяцы" , - говорится в заявлении .

Это финансирование обеспечит продовольствие, убежища, чистую воду, медикаменты и другие формы помощи.

Белый дом также объявил о дополнительном финансировании сектора демократии и прав человека в размере 320 миллионов долларов для Украины и ее соседей.

Кроме того, в заявлении Белого дома подтверждается, что Соединенные Штаты примут до 100 000 украинцев и других перемещенных лиц, спасающихся от конфликта в Украине.

"Хотя мы ожидаем, что многие украинцы предпочитают остаться в Европе рядом с семьей и своими домами в Украине, сегодня Соединенные Штаты объявляют о планах принять до 100 000 украинцев и других лиц, спасающихся от российской агрессии, с помощью всего спектра законных путей, включая программу приема беженцев США" , - говорится в заявлении.

Сегодня президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций в отношении более 400 физических и юридических лиц из России, в том числе компаний оборонно-промышленного комплекса.