Из фракции ОПЗЖ вышли пять депутатов
На заседании Верховной Рады 24 марта 5 народных депутатов заявили о своем выходе из состава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк., сообщает Украинская правда.
По словам Железняка, из состава ОПЗЖ попросились Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.
Перед началом полномасштабного вторжения России 24 февраля состав фракции "ОПЗЖ" насчитывал 44 депутата.