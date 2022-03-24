Из фракции ОПЗЖ вышли пять депутатов

На заседании Верховной Рады 24 марта 5 народных депутатов заявили о своем выходе из состава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".﻿﻿ Об этом заявил ﻿народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.﻿, сообщает Украинская правда.

По словам﻿ Железняка, из состава ОПЗЖ попросились Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.

Перед началом полномасштабного вторжения России 24 февраля состав фракции "ОПЗЖ" насчитывал 44 депутата.