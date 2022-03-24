Санкции США распространились на золотовалютные резервы РФ

Санкции США в отношении Российской Федерации коснутся операций с золотом. Для Центробанка РФ ограничили возможность использования золотовалютных резервов.﻿ Об этом заявила пресс-служба Министерства финансов США, сообщает УНИАН.

"Эти инструкции дают ясно понять, что любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации, покрываются существующими санкциями" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения коснутся тех, кто прямо или косвенно участвует в сделках, чтобы обойти американские санкции США, в том числе с золотом.

"Гражданам США запрещается участвовать в любых сделках, в том числе связанных с золотом, с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации" , - указали в Минфине.

При этом Управление по контролю за иностранными активами отслеживает "любые попытки обойти или нарушить санкции, связанные с Россией, в том числе путем использования золота или других драгоценных металлов".