Верещук: cостоялся первый обмен военнопленными c РФ

В четверг, 24 марта, между Украиной и Россией состоялся первый полноценный обмен военнопленными в формате 10 на 10. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Корреспондент.

"Сегодня по приказу Президента Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих. Также сегодня мы отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы" , - говорится в заявлении﻿.

По словам Верещук, в результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков из спасательного судна Сапфир, захваченных оккупантами при попытке забрать военных с острова Змеиный.

Отмечается, что по условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции.