Столтенберг: РФ ищет предлог для применения химоружия в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия ищет предлог для применения химического и биологического оружия в Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе, сообщает Корреспондент.

"Мы обеспокоены, частично, потому что мы видим риторику, и мы видим, что Россия пытается создать предлог, обвинив Украину, США, союзников по НАТО в подготовке использования химического и биологического оружия. Мы видели ранее, что этот способ обвинения является способом создать предлог для того, чтобы сделать это самим" , - сказал Столтенберг.

По его словам, обвинения РФ против Украины и союзников по НАТО "абсолютно ложные".