Столтенберг: РФ ищет предлог для применения химоружия в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия ищет предлог для применения химического и биологического оружия в Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе, сообщает Корреспондент.
"Мы обеспокоены, частично, потому что мы видим риторику, и мы видим, что Россия пытается создать предлог, обвинив Украину, США, союзников по НАТО в подготовке использования химического и биологического оружия. Мы видели ранее, что этот способ обвинения является способом создать предлог для того, чтобы сделать это самим", - сказал Столтенберг.
По его словам, обвинения РФ против Украины и союзников по НАТО "абсолютно ложные".
"Любое использование химического оружия абсолютно изменит природу конфликта. Это будет вопиющее нарушение международного права и будет иметь широкомасштабные последствия и будет чрезвычайно опасно. Это окажет воздействие на украинцев, а также есть риск, что это окажет прямое воздействие на людей, живущий в странах НАТО, потому что мы можем видеть загрязнение, распространение химических агентов или биологического оружия на наши страны", - заявил генсек НАТО.