Рада освободила весь импорт от пошлин и НДС

Рада освободила весь импорт от пошлин и НДС

Верховная Рада приняла закон об освобождении от пошлин и налога на добавленную стоимость импорт товаров, ввозимых предприятиями, сообщает Экономическая правда.

Соответствующее решение нардепы приняли﻿ на заседании 24 марта.Также закон﻿ освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами. Кроме того, законопроект предусматривает, что по решению КМУ можно в течение периода военного положения ввозить отдельные категории товаров без предоставления таможенникам разрешительных документов.

Закон также предусматривает:

  • продление с трех до шести месяцев срока в течение которого после войны необходимо подать отчетность, которая не была подана;
  • освобождение от НДС операции по ввозу товаров "упрощенцами" 1-3 групп;
  • освобождение от уплаты налога на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий за 2021 и 2022 годы.

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