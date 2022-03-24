Рада освободила весь импорт от пошлин и НДС

Верховная Рада приняла закон об освобождении от пошлин и налога на добавленную стоимость импорт товаров, ввозимых предприятиями, сообщает Экономическая правда.

Соответствующее решение нардепы приняли﻿ на заседании 24 марта.Также закон﻿ освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами. Кроме того, законопроект предусматривает, что по решению КМУ можно в течение периода военного положения ввозить отдельные категории товаров без предоставления таможенникам разрешительных документов.

Закон также предусматривает: