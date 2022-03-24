Зеленский призвал страны G7 усиливать санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны G7 еженедельно усиливать санкции против России, создать эффективную систему гарантий безопасности и помочь восстановлению страны, сообщает Новое время.

Выступая в четверг, 24 марта, на саммите G7 по видеосвязи, Зеленский заявил о необходимости «еженедельно усиливать санкции против российской агрессии, пока она не остановится и не вернет нам мир».

Зеленский также призвал страны «принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для Украины, для нашего региона, реальных гарантий, действенных, таких, которые могут остановить любого агрессора за 24 часа».

"Мы предложили создать такое объединение U24, это то, что действительно нужно миру. Не только для того, чтобы превентивно останавливать войну или боевые действия, которые уже начались, но и для того, чтобы предоставлять помощь странам, которые страдают от стихийных бедствий, во время пандемии, которые сталкиваются с миграционными или продовольственными кризисами. Мир требует новых действенных альянсов., новых эффективных гарантий" , — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине необходимо оружие, чтобы одержать победу над агрессором.