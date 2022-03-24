США готовят поставки противокорабельных ракет в Украину

В Белом доме работают над поставкой противокорабельных ракет в Украину. Это связано с тем, что порты Мариуполя и Одессы продолжают сталкиваться с угрозами с моря, сообщает Корреспондент.

"Мы начали консультации с союзниками по поводу предоставления Украине противокорабельных ракет. С этим могут возникнуть некоторые технические проблемы, но это то, над чем мы консультируемся с союзниками и начинаем работать" , - рассказал изданию Sky News представитель Белого дома на саммите НАТО.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что НАТО будет наращивать объемы военной помощи Украине, передаст ей дополнительные системы вооружений, включая средства противовоздушной обороны. Какие именно, глава Белого дома не уточнил.