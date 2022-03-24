ВР ужесточила наказание за коллаборационизм

Верховная Рада приняла проект закона №7186, которым предусмотрено усиление ответственности за пособничество государству-агрессору. Теперь за такие действия будут наказывать лишением свободы на срок от 10 до 12 лет, а также запретят занимать ряд должностей﻿. Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает Деловая столица.

По ее словам﻿, данный законопроект предусматривает наказание для лиц, осуществляющих пособничество государству-агрессору и сотрудничающих с его оккупационной администрацией, вооруженными или военизированными формированиями. Также ограничивается доступ таких лиц к должностям, связанным с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком от 10 до 15 лет с возможностью полной конфискации имущества.

Кроме того, законопроект относит подследственность таких дел к следственным органам безопасности, а также распространяет на такие уголовные правонарушения возможность специального досудебного расследования (inabsentia).