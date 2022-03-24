Мэр: большинство депутатов горсовета Энергодара сложили мандаты

В Энергодарском горсовете большинство депутатов сложили полномочия, чтобы избежать давления и принуждения со стороны российских оккупантов для создания так называемых "народных республик". Об этом заявил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов, сообщает Корреспондент.

"Это непростое, но взвешенное решение депутаты разных фракций объясняют невозможностью добросовестно и эффективно, в рамках действующего законодательства Украины, выполнять свои обязанности. Именно в такие условия они поставлены сейчас через месяц с начала войны. Для недопущения использования их голосов по принуждению – для создания любых незаконных "народных республик" на территории г. Энергодар под управлением страны-агрессора, а именно такая тенденция со стороны оккупантов прослеживается в городе в последние дни, каждым лично было принято такое решение" , - отметил﻿ мэр.

По его словам, решение о сложении полномочий приняли депутаты от фракций Европейская солидарность, За будущее, Новая политика, а также часть депутатов фракции Оппозиционная платформа - За жизнь, деятельность которой приостановили по решению Совета национальной безопасности и обороны.

Орлов заверил, что депутаты продолжат заниматься помощью горожанам и общественной работой во временно захваченном Энергодаре. Финансирование защищенных статей бюджета города продолжится в соответствии с условием работы Госказначейства.

Ранее в Энергодаре оккупанты закрыли доступ руководству города в мэрию.