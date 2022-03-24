СНБО: оккупанты пытаются на захваченых территориях ввести рублевую зону

На оккупированных территориях, в частности, в Мелитополе Запорожской области и Геническе Херсонской области, оккупанты пытаются ввести в обращение собственную валюту. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, сообщает Корреспондент.

"Для этого вражеские войска пытаются максимально ограничить ввоз гривневой наличности; получить список лиц, получающих пенсии и социальные выплаты, чтобы выполнить выплаты в рублях; перевести расчеты при розничной торговле в рубле" , - говорится в заявлении﻿.

Специалисты отмечают, что такими действиями россияне хотят включить временно оккупированные украинские территории в собственную денежно-валютную орбиту.

Это, как видимо полагают оккупанты, усложнит взаимодействие Украины со своими гражданами, и в дальнейшем деморализует население и примирит с российской оккупацией.