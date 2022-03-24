G7 призвала РФ немедленно вывести войска из Украины

Лидеры стран Большой семерки заявили о своей поддержке Украине и призвали Кремль безотлагательно остановить военные действия и вывести свои войска. Об этом говорится в заявлении G7, сообщает Корреспондент.

"Мы, лидеры Большой семерки, встретились сегодня в Брюсселе по приглашению Германии, председательствующей в Большой семерке, для дальнейшего укрепления нашего сотрудничества в свете неоправданной, неспровоцированной и незаконной агрессии России и войны, которую выбрал президент Путин против независимой и суверенной Украины. Мы поддержим правительство и народ Украины" , - говорится в заявлении, опубликованном после встречи лидеров в Брюсселе 24 марта.

Отмечается, что главы государств едины в своей решимости восстановить мир и стабильность и отстаивать международное право.

"Мы будем и впредь вместе с подавляющим большинством международного сообщества осуждать военную агрессию России, страдания и человеческие жертвы, которые она продолжает причинять" , - отметили лидеры.

В заявлении говорится, что все члены G7 потрясены и осуждают нападения на мирных граждан Украины и гражданскую инфраструктуру.

"Мы приветствуем расследования международными механизмами, в том числе прокурором Международного уголовного суда. Мы будем работать вместе, чтобы поддержать сбор доказательств военных преступлений. Осада Мариуполя и других городов Украины, а также отказ в гуманитарном доступе со стороны российских вооруженных сил неприемлемы. Российские силы должны немедленно обеспечить безопасные пути в другие районы Украины, а также доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города" , - заявили лидеры.

Они также настаивают на том, чтобы российская власть немедленно выполнила приказ Международного Суда о приостановке военных действий, которые были начаты 24 февраля на территории Украины.

"Мы также призываем Россию вывести свои военные силы и технику со всей территории Украины" , - говорится в заявлении.

Помимо этого, лидеры Большой семерки призвали Беларусь воздерживаться от использования своих вооруженных сил против Украины.

"Мы не пожалеем усилий, чтобы привлечь к ответственности президента Путина, архитекторов и сторонников этой агрессии, включая режим Лукашенко в Беларуси, за их действия. С этой целью мы будем продолжать работать вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру" , - заверили они.

Также отмечается, что большое внимание будет уделяться выполнению санкций в отношении России.

Кроме того, главы государств и правительств стран G7 считают, что международные организации не могут больше сохранять прежние отношения с Москвой.

Помимо этого лидеры G7 пообещали бороться против возможного кризиса с поставками продовольствия во всем мире, помогать уязвимым странам и Украине, которой обеспечат бесперебойные поставки продовольствия.