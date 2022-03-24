ГИЯРУ: враг пытается захватить Славутич

Сложившаяся на ГСП "Чернобыльская АЭС" ситуация ставит под угрозу жизнь и здоровье работников и членов их семей.﻿ Об этом заявила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), сообщает Укринформ.

«По состоянию на 24.03.2022 все объекты ГСП «Чернобыльская АЭС» и находящиеся в зоне отчуждения объекты остаются под контролем военных страны-агрессора... Сложившаяся ситуация ставит под угрозу жизнь и здоровье работников ГСП «Чернобыльская АЭС» и членов их семей и создает существенное психологическое и моральное давление на оперативный персонал, который сейчас обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объектов на площадке ГСП «Чернобыльская АЭС», и делает невозможной его ротацию» , - говорится в заявлении.

Отмечается, что невозможен регулирующий контроль состояния ядерной и радиационной безопасности на площадке ГСП «Чернобыльская АЭС» и на территории зоны отчуждения, а также контроль ядерных материалов.

Информация от ГСП "Чернобыльская АЭС" свидетельствует о том, что оперативный персонал поддерживает параметры безопасности объектов на площадке станции в пределах нормативных значений. В то же время российские военные продолжают грубо нарушать требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима на предприятии и в зоне отчуждения, что приводит к ухудшению состояния радиационной обстановки на площадке.

Более того, именно сейчас враг пытается захватить город Славутич и обстреливает блокпосты. В г. Славутич проживает персонал, работающий на объектах ГСП «Чернобыльская АЭС», а также на объектах и ​​предприятиях, расположенных в зоне отчуждения.