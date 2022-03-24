Горсовет: войска РФ обстреляли село под Николаевом, есть жертвы
Российские захватчики обстреляли село Явкино Баштанской громады Николаевской области - три человека погибли, 13 получили ранения. Об этом заявил Баштанский городской совет, сообщает Укринформ.
«Сегодняшний день стал еще одним черным днем для нашей громады. Рашисты обстреляли «Смерчами» мирных жителей села Явкино и эвакуированных жителей из Снигиревской громады. В результате вражеского нападения три человека погибли, 13 получили ранения, один в тяжелом состоянии. Пострадали здания школы, старостата, количество частных построек уточняется», - говорится в заявлении.
Отмечается, что до сегодня здесь было тихо. Ведомства, которые обслуживают инфраструктуру, работали в штатном режиме. Большинство магазинов открыты и имеют широкий ассортимент товаров по доступным ценам. Правда, есть перебои с горючим, работает только одна автозаправка, в наличии только дизель. Вечером в связи с низким напряжением пропадает вода.