Горсовет: войска РФ обстреляли село под Николаевом, есть жертвы

Российские захватчики обстреляли село Явкино Баштанской громады Николаевской области - три человека погибли, 13 получили ранения.﻿ Об этом заявил Баштанский городской совет, сообщает Укринформ.

«Сегодняшний день стал еще одним черным днем ​​для нашей громады. Рашисты обстреляли «Смерчами» мирных жителей села Явкино и эвакуированных жителей из Снигиревской громады. В результате вражеского нападения три человека погибли, 13 получили ранения, один в тяжелом состоянии. Пострадали здания школы, старостата, количество частных построек уточняется» , - говорится в заявлении﻿.

Отмечается, что до сегодня здесь было тихо. Ведомства, которые обслуживают инфраструктуру, работали в штатном режиме. Большинство магазинов открыты и имеют широкий ассортимент товаров по доступным ценам. Правда, есть перебои с горючим, работает только одна автозаправка, в наличии только дизель. Вечером в связи с низким напряжением пропадает вода.