Верховная Рада: ВСУ освободили село под Киевом

ВСУ освободили село Лукьяновка, Барышевского района, возле Киева. Об этом информировала Верховная Рада, сообщает Новое время.

«Освобождена Лукьяновка восточнее Киева! В результате боев уничтожено около 40 орков, 9 БМП и 3 танка. Один танк отжат и теперь будет косить русню» , — говорится в заявлении.

Отмечается, что от пленного оккупанта ВСУ узнали, что в населенном пункте находилось около 200 россиян, часть из которых уничтожена, а другие сбежали. Также украинские защитники сообщили, что взорвали три танка и девять БМП, а одну МТ-ЛБ забрали себе в качестве трофея.

"Сейчас добровольческие подразделения занимают другие села Барышевского района. Мы по всей линии фронта наступаем. Наступаем успешно и это сильно подбадривает наши войска" , — сообщили украинские военнослужащие в видео.

Военный также уточнил, что ВСУ в боях потеряли двух солдат и более десяти получили ранения.