Работают только 67% отделений банков: названы "проблемные" города

Ощадбанк, Альфа-Банк, "Глобус" и другие крупные банки продолжают обеспечивать работу большинства своих отделений в Украине, сообщает UBR.

В Украине из-за войны работают только 67% банковских отделений. Самые большие проблемы в функционировании наблюдаются в Чернигове, Киеве, Харькове и Херсоне. Об этом сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук в ходе круглого стола "Финклуба" 24 марта.

По его словам, некоторые банки обеспечивают работу даже в "горячих" точках.

"На сегодняшний день работает в Украине более 2/3 отделений, которые работали до войны в системносоздающих банках. Не наблюдается никаких проблем в работе отделений в Западной и Центральной Украине", – сказал Николайчук.

В частности, государственный Ощадбанк обеспечивает работу более 1000 своих отделений и 70% банкоматов.

ТАСкомбанк поддерживает работу 54 отделений и намерен в ближайший понедельник открыть новое отделение в Каменец-Подольском. В Альфа-Банке – более 120 рабочих подразделений.

"Мы открыли недавно отделение в Харькове, оно какое-то время было закрыто. Мы работаем в Чернигове настолько, насколько можем работать. Мы уже не работаем в Мелитополе потому, что там была сложная ситуация, и мы были вынуждены закрыть то отделение", – сказала глава правления "Альфа" Алла Комиссаренко.

В "Глобусе" открыты 70% отделений, однако большинство киевских приостановили работу.