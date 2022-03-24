Запорожская ОВА: ВСУ освободили село Малиновка
Село Малиновка Гуляйпольского района Запорожской области освобождено от российских захватчиков. Об этом заявил председатель Малиновской громады Владимир Шиш, сообщает Укринформ.
"Из пяти крупных сел, входящих в состав громады, три села полностью оккупированы вражескими войсками - Любимовка, Новозлатополь и до сегодняшнего дня враг был и в Малиновке. В настоящее время идет зачистка нашими войсками, Малиновка освобождена", - отметил Шиш в Телеграм Запорожской ОВА.
По его словам, ситуация в громаде критическая. Захватчики поставили всюду блокпосты и не пускают никого в села. Как следствие есть гуманитарные проблемы – с поставкой еды, воды, лекарств, хлеба.
Глава громады добавил, что важно организовать гуманитарный коридор, чтобы люди, которые хотят, могли уехать.