Запорожская ОВА: ВСУ освободили село Малиновка

Село Малиновка Гуляйпольского района Запорожской области освобождено от российских захватчиков.﻿ Об этом заявил председатель Малиновской громады Владимир Шиш, сообщает Укринформ.

"Из пяти крупных сел, входящих в состав громады, три села полностью оккупированы вражескими войсками - Любимовка, Новозлатополь и до сегодняшнего дня враг был и в Малиновке. В настоящее время идет зачистка нашими войсками, Малиновка освобождена" , - отметил Шиш в Телеграм﻿ Запорожской ОВА.

По его словам, ситуация в громаде критическая. Захватчики поставили всюду блокпосты и не пускают никого в села. Как следствие есть гуманитарные проблемы – с поставкой еды, воды, лекарств, хлеба.

Глава громады добавил, что важно организовать гуманитарный коридор, чтобы люди, которые хотят, могли уехать.