ОВА: войска РФ повредили почти 1000 жилых объектов Николаевщины

В Николаевской области российские захватчики с начала войны повредили частично или полностью около 1300 гражданских объектов. Об этом заявила Николаевская ОВА, сообщает Укринформ.

«С начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 1299 гражданских объектов. Из них объекты жилого фонда – 964, медицинские и культурные учреждения – 24, учебные заведения – 30» , - говорится в заявлении﻿.

Кроме того, разрушены 17 промышленных предприятий, почти 200 объектов газо-, электро-, водо- и теплоснабжения и т.д.