Байден пригрозил РФ за возможное применение химоружия
Президент США Джо Байден заявил, что Россия получит ответ, если применит химическое оружие, и выступил за ее исключение из G20. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе, сообщает Корреспондент.
"Мы ответим, если она его применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения", - подчеркнул Байден, отметив, что не может предоставить информацию разведки о возможностях применения такого орудия россиянами.
Американский лидер допустил, что может не добиться цели исключения РФ из Большой двадцатки и предложил пригласить на встречу в 2022 году Украину.
"Да. Однако решение зависит от самой группы G20", - сказал глава США.
Кроме того, Байден заявил, что Украина сама должна решать, нужно ли ей идти на какие-то территориальные уступки на переговорах с РФ.
"Это полностью решение Украины. Ничего об Украине без Украины. Я не верю, что им придется пойти на это. Есть переговоры, дискуссии, частью которых я не являюсь, которые включают украинцев. Они должны принимать это решение", - добавил он.