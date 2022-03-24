Байден пригрозил РФ за возможное применение химоружия

Президент США Джо Байден заявил, что Россия получит ответ, если применит химическое оружие, и выступил за ее исключение из G20. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе, сообщает Корреспондент.

"Мы ответим, если она его применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения ", - подчеркнул Байден, отметив, что не может предоставить информацию разведки о возможностях применения такого орудия россиянами.

Американский лидер допустил, что может не добиться цели исключения РФ из Большой двадцатки и предложил пригласить на встречу в 2022 году Украину.

"Да. Однако решение зависит от самой группы G20" , - сказал глава США.

Кроме того, Байден заявил, что Украина сама должна решать, нужно ли ей идти на какие-то территориальные уступки на переговорах с РФ.